США приостановили выдачу грантов иностранной помощи: как это повлияет на Украину

Согласно документу, который попал в распоряжение издания, указание Рубио издано всем дипломатическим и консульским учреждениям. Оно вступает в силу немедленно и требует от сотрудников департамента издать "приказы о прекращении работы" почти по всем "существующим грантам иностранной помощи".

Издание отметило, что похоже, это больше, чем недавний указ президента Дональда Трампа, который поручил министерству приостановить предоставление грантов иностранной помощи на 90 дней, пока его не рассмотрит госсекретарь. Однако из указа президента не было понятно, повлияет ли он на уже выделенные средства или на помощь Украине.

По словам трех нынешних и двух бывших чиновников, знакомых с новыми указаниями, не будет принято никаких дальнейших мер, направленных на распыление средств, выделенных на программы, которые уже утвержденны правительством США.

Приказ шокировал некоторых чиновников министерства своими широкими полномочиями. "Государственный департамент просто полностью сосредоточился на иностранной помощи", - сказал один из чиновников Госдепартамента.

Знакомый с дискуссиями в Конгрессе источник отметил, что приказ Трампа является незаконным.

"Замораживание этих международных инвестиций приведет к тому, что наши международные партнеры будут искать других финансовых партнеров - вероятных конкурентов и противников США - чтобы заполнить эту дыру и вытеснить влияние Соединенных Штатов, чем дольше продлится этот незаконный арест", - заявил источник на условиях анонимности.

Бывший высокопоставленный чиновник Агентства США по международному развитию (USAID) на условиях анонимности заявил, что организациям придется остановить всю деятельность.

"Все жизненно важные медицинские услуги, ВИЧ/СПИД, питание, охрану здоровья матери и ребенка, все сельскохозяйственные работы, всю поддержку организаций гражданского общества, образование", - сказал чиновник.

Исключения, интерпретации и помощь Украине

В то же время, отмечает Politico, документ оставляет пространство для интерпретации и предусматривает некоторые исключения.

В нем указано, что иностранное военное финансирование Египта и Израиля продолжится, а также разрешена чрезвычайная продовольственная помощь и "законные расходы, понесенные до даты этих "указаний", в рамках существующих контрактов". В некоторых пунктах также говорится о том, что решения должны быть "согласованы с условиями соответствующего контракта".

Один нынешний чиновник Госдепартамента, а также двое бывших чиновников администрации Байдена на условиях анонимности заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань.

По словам нынешних и бывших чиновников, директива Рубио может привести к гражданской ответственности правительства США, ведь за невыполненные контракты могут быть поданы иски, если будет установлено, что их условия были нарушены. Хотя иногда в ней говорится о том, что решения должны быть "согласованы с условиями соответствующего контракта".

В инструкции указано, что "решение о продлении, изменении или прекращении программ будут приниматься после рассмотрения" секретарем.

Указания были одобрены рядом высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, включая советника Госдепартамента Майкла Нидема и директора по вопросам планирования политики Майкла Антона.

Ожидается, что Госдепартамент подготовит доклад в течение 85 дней с момента обнародования указаний. Он будет сопровождать рекомендацию Рубио для Трампа касательно того, какие программы иностранной помощи продолжать, а какие - остановить.

В то же время, Рубио предоставил исключение для экстренной продовольственной помощи, согласно меморандуму. Это происходит на фоне всплеска гуманитарной помощи в Сектор Газа после прекращения 19 января огня между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС, а также нескольких других голодных кризисов по всему миру, в частности в Судане.

Отмена финансовой помощи Украине вызывает особое беспокойство американских чиновников, которые хотят помочь стране победить Россию.