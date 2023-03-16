Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire

Агентство сегодня представило требуемую сертификацию, уведомляющую Конгресс о возможной продаже.

Польша запросила закупить 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и четыре учебно-боевых ракеты M36 Hellfire для полевой авиации (CATM).

Также в запрос включено:

техническая помощь Управления программы наземных боеприпасов тактической авиации;

техническая помощь Управления по обеспечению безопасности;

техническая помощь Объединенной системы ударных боеприпасов;

засекреченные и незасекреченные публикации;

запасные части;

ремонт и возврат;

хранение;

и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша намерена использовать ракеты и услуги для модернизации своих Вооруженных сил и расширения их возможностей для укрепления обороны страны и сдерживания региональных угроз.

AGM-114 Hellfire

Ракета класса "воздух-земля", разработанная сначала для борьбы с бронетехникой, а позже - для высокоточных ударов по другим типам целей, особенно по ценным объектам.

Ракета обладает способностью наносить точные удары по нескольким целям и может запускаться с различных воздушных, морских и наземных платформ, включая MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

Фото: AGM-114 Hellfire (wikipedia.org)