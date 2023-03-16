RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire

Фото: Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной военной продажи правительству Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму 150 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.

Агентство сегодня представило требуемую сертификацию, уведомляющую Конгресс о возможной продаже.

Польша запросила закупить 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и четыре учебно-боевых ракеты M36 Hellfire для полевой авиации (CATM).

Также в запрос включено:

  • техническая помощь Управления программы наземных боеприпасов тактической авиации;
  • техническая помощь Управления по обеспечению безопасности;
  • техническая помощь Объединенной системы ударных боеприпасов;
  • засекреченные и незасекреченные публикации;
  • запасные части;
  • ремонт и возврат;
  • хранение;
  • и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша намерена использовать ракеты и услуги для модернизации своих Вооруженных сил и расширения их возможностей для укрепления обороны страны и сдерживания региональных угроз.

AGM-114 Hellfire

Ракета класса "воздух-земля", разработанная сначала для борьбы с бронетехникой, а позже - для высокоточных ударов по другим типам целей, особенно по ценным объектам.

Ракета обладает способностью наносить точные удары по нескольким целям и может запускаться с различных воздушных, морских и наземных платформ, включая MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

Фото: AGM-114 Hellfire (wikipedia.org)

Напомним, ранее The Telegraph сообщал, что Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПольша