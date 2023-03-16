Держдепартамент США дозволив можливий продаж Польщі ракет Hellfire

Агентство сьогодні представило необхідну сертифікацію, що повідомляє Конгрес про можливий продаж.

Польща запросила закупити 800 ракет AGM-114R2 Hellfire і чотири навчально-бойових ракети M36 Hellfire для польової авіації (CATM).

Також до запиту включено:

технічна допомога Управління програми наземних боєприпасів тактичної авіації;

технічна допомога Управління із забезпечення безпеки;

технічна допомога Об'єднаної системи ударних боєприпасів;

засекречені та незасекречені публікації;

запасні частини;

ремонт і повернення;

зберігання;

та інші супутні елементи логістики та підтримки програми.

"Пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Польща має намір використовувати ракети та послуги для модернізації своїх Збройних сил і розширення їхніх можливостей для зміцнення оборони країни і стримування регіональних загроз.

AGM-114 Hellfire

Ракета класу "повітря-земля", розроблена спочатку для боротьби з бронетехнікою, а пізніше - для високоточних ударів по інших типах цілей, особливо по цінних об'єктах.

Ракета має здатність наносити точні удари по декількох цілях і може запускатися з різних повітряних, морських і наземних платформ, включно з MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper.

Фото: AGM-114 Hellfire (wikipedia.org)