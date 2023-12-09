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Госдеп использовал чрезвычайные полномочия, чтобы предоставить Израилю снаряды

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Администрация президента США Джо Байдена использовала чрезвычайные полномочия, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 тысяч танковых снарядов без одобрения Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Государственный департамент США, объявив чрезвычайную ситуацию, в пятницу, 9 декабря, воспользовался законом о контроле над экспортом вооружений и согласовал срочную продажу танковых снарядов стоимостью 106,5 млн долларов Израилю.

Эти снаряды являются частью большего соглашения более чем на 500 млн долларов, включающего 45 тысяч снарядов для израильских танков "Меркава" и которое администрация Байдена просит одобрить Конгресс.

Отмечается, что по мере обострения войны между Израилем и ХАМАСом вопрос о том, как и где именно используется американское оружие в конфликте, стал объектом более пристального внимания, хотя официальные лица США заявляют, что не планируют ставить условия военной помощи Иерусалиму.

В заявлении Пентагона говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен обстоятельно обосновал Конгрессу, что танковые снаряды должны быть немедленно предоставлены Израилю в пользу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Продажа будет производиться из запасов армии США и будет включать 120-мм танковые патроны для фугасных противотанковых многоцелевых снарядов с трассером (MPAT) M830A1 и сопутствующее оборудование.

"Израиль будет использовать расширенные возможности как средство сдерживания региональных угроз и укрепления своей внутренней обороны", – заявили в Пентагоне.

Помощь Израилю от США

Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и ХАМАС поддерживают Иерусалим. В частности, они направили несколько своих авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.

Также США еще месяц назад подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам ХАМАС.

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