Госдеп США о запуске спутника КНДР: нарушение санкций будет иметь последствия

Ожидаемый запуск Северной Кореей заявленного спутника нарушит многочисленные международные санкции, запрещающие КНДР использование каких-либо технологий баллистических ракет.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Соединенные Штаты будут принимать необходимые меры, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, если Пхеньян решит продолжить запланированный запуск.
"Любой запуск КНДР, при котором используются технологии баллистических ракет, также включающий и космические ракеты-носители для вывода спутников на околоземную орбиту, будет нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - отметил Пател.
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын осмотрел военный разведывательный спутник и дал зеленый свет для последующей установки на ракету.
"Мы очень четко заявили, что призываем КНДР воздержаться от дальнейшей угрожающей деятельности и призываем Пхеньян к серьезной и устойчивой дипломати. Мы также очень четко заявили о нашей непреклонной преданности денуклеаризации Корейского полуострова, а также стремимся к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий", - добавил заместитель пресс-секретаря Госдепа.
Отмечается, что США будут работать над тем, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, поскольку имеют для этого ряд инструментов.
Напомним, Северная Корея модернизирует свой главный ракетно-пусковой комплекс "Сохе", который используется для вывода спутников на околоземную орбиту.
Ранее мы писали, что США планируют набрать больше людей для контроля за соблюдением санкций.
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