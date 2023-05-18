RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госдеп США о запуске спутника КНДР: нарушение санкций будет иметь последствия

Фото: США отреагировали на запуск спутника Северной Кореей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ожидаемый запуск Северной Кореей заявленного спутника нарушит многочисленные международные санкции, запрещающие КНДР использование каких-либо технологий баллистических ракет.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Соединенные Штаты будут принимать необходимые меры, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, если Пхеньян решит продолжить запланированный запуск.

"Любой запуск КНДР, при котором используются технологии баллистических ракет, также включающий и космические ракеты-носители для вывода спутников на околоземную орбиту, будет нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - отметил Пател.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын осмотрел военный разведывательный спутник и дал зеленый свет для последующей установки на ракету.

"Мы очень четко заявили, что призываем КНДР воздержаться от дальнейшей угрожающей деятельности и призываем Пхеньян к серьезной и устойчивой дипломати. Мы также очень четко заявили о нашей непреклонной преданности денуклеаризации Корейского полуострова, а также стремимся к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий", - добавил заместитель пресс-секретаря Госдепа.

Отмечается, что США будут работать над тем, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, поскольку имеют для этого ряд инструментов.

Напомним, Северная Корея модернизирует свой главный ракетно-пусковой комплекс "Сохе", который используется для вывода спутников на околоземную орбиту.

Ранее мы писали, что США планируют набрать больше людей для контроля за соблюдением санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКНДР