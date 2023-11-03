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Кулеба ответил касательно "тайных переговоров" Украины с Россией

Берлин, Пятница 03 ноября 2023 12:51
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Кулеба ответил касательно "тайных переговоров" Украины с Россией Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не ведет с Россией никаких так называемых "секретных переговоров". Главным условием для переговоров является вывод российских войск с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в эфире немецкого телеканала ZDF.

На вопрос журналистов о переговорах Украины с Кремлем "за закрытыми дверями" Кулеба коротко ответил: "Нет".

Он подчеркнул, что основой украинской формулы мира является уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Если переводить с дипломатической на обычную, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова к этому сделать, нет смысла вести никакие переговоры", - сказал Кулеба.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе".

Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Напомним, недавно издание The Washington Post сообщило, чтоу краинская и российская делегации обсуждают три вопроса: обмен пленными и телами погибших военных, судоходство в Черном море и возвращение депортированных украинских детей.

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