Госдеп США о замене Шойгу: демонстрирует отчаяние Путина

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Таким образом глава Кремля хочет подготовить свою страну к экономической войне и пытается лучше использовать оборонный бюджет.

По его словам, замена Шойгу на гражданского экономиста Андрея Белоусова свидетельствует об отчаянии диктатора в попытках продолжать войну против Украины.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 12 мая, российский диктатор Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее был первым вице-премьером, и советником президента по экономической политике, министром обороны России.

Таким образом Сергей Шойгу, который был главой Минобороны РФ 12 лет, потеряет свою должность. Вместо этого он стал секретарем Совета безопасности РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что такое решение якобы связано с необходимостью инноваций и внедрения новых идей.

Более детально о Белоусове - в материале РБК-Украина.

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