Госдеп: США взаимодействуют с ЕС, чтобы передать замороженные активы России в пользу Украины

Соединенные Штаты Америки продолжают тесное взаимодействие с европейскими странами по направлению замороженных активов России в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера во время брифинга .

"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить, что те активы, которые остаются, и в дальнейшем будут оставаться замороженными, мы используем на благо Украины", - сказал Миллер.

Представитель Госдепа США прокомментировал намерения ЕС использовать проценты из замороженных российских активов на военную помощь Украине.

Конфискация замороженных активов РФ

Страны Запада заморозили более 300 млрд долларов российских активов с начала полномасштабной войны в Украине.

Конфисковать их пока не удалось из-за юридических и репутационных рисков. Поэтому США и страны G7 рассматривают несколько вариантов. В частности, чтобы доходы от российских активов были переданы Украине на покупку вооружения.

Также звучали предложения, чтобы российские активы были переданы Украине в качестве компенсации за вторжение РФ.

Кроме того, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что замороженные активы РФ в размере 300 миллиардов долларов могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

Также, как сообщали американские СМИ, большой пакет помощи США Украине и другим союзникам, который президент Джо Байден подписал 24 апреля, также разрешает его администрации конфисковать российские государственные активы и использовать их в пользу Украины.

Однако США вряд ли сделают это без согласия других членов "Большой семерки" (G7) и ЕС.

Страны G7 намерены обсудить идею США по конфискации доходов от активов РФ в пользу Украины до июньского саммита.

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