Госдеп США ввел санкции против России за применение химического оружия в Украине

Санкции США против России

Напомним, ранее сегодня список новых санкций против России обнародовало Министерство финансов США. В частности, под ограничениями оказалась одна из крупнейших авиакомпаний РФ.

Детальнее о санкциях и кто под них попал в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в феврале Министерство финансов США ввело санкции против государственной российской танкерной группы "Совкомфлот".

В свою очередь Россия, по данным западных СМИ, решила переименовать попавшие под санкции нефтяные танкеры США.

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