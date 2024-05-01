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Госдеп США ввел санкции против России за применение химического оружия в Украине

Фото: США ввели новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел новые санкции против Российской Федерации. На этот раз ограничения были введены в частности против применения химического оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы прервать поддержку российской военно-промышленной базы и ограничить использование Россией международной финансовой системы для дальнейшей войны против Украины", - говорится в заявлении Госдепа США.

Санкции США против России

Напомним, ранее сегодня список новых санкций против России обнародовало Министерство финансов США. В частности, под ограничениями оказалась одна из крупнейших авиакомпаний РФ.

Детальнее о санкциях и кто под них попал в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в феврале Министерство финансов США ввело санкции против государственной российской танкерной группы "Совкомфлот".

В свою очередь Россия, по данным западных СМИ, решила переименовать попавшие под санкции нефтяные танкеры США.

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