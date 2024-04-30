ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия переименовывает нефтяные танкеры, попавшие под санкции США, - Bloomberg

Россия, Вторник 30 апреля 2024 12:13
UA EN RU
Россия переименовывает нефтяные танкеры, попавшие под санкции США, - Bloomberg Фото: Россия переименовала танкеры, которые попали под санкции США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская государственная нефтяная танкерная компания "Совкомфлот" переименовала некоторые из своих судов в честь городов страны после санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Совкомфлот" попал под санкции в феврале в рамках мер США по случаю второй годовщины вторжения России в Украину. Четырнадцать его танкеров также были добавлены в список поименованных судов Министерства финансов США, в результате чего общее количество таких танкеров достигло 21.

Помимо создания теневого флота судов для перевозки нефти, находясь под западными санкциями, Россия в значительной степени полагалась на гигантский танкерный флот "Совкомфлота" для обеспечения поставок нефти. По данным Clarkson Research Services Ltd., подразделения крупнейшего в мире судового брокера, компания остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

Сейчас танкеры также сменили свои флаги с Габона на российские, что даст Москве большую уверенность в том, как она может их использовать. Переименование сделает связь судов с Россией более явной.

По данным Bloomberg, на данный момент как минимум четыре танкера Габона сменили название и перешли под российский флаг:

Россия переименовывает нефтяные танкеры, попавшие под санкции США, - Bloomberg

Танкеры часто меняют названия после попадания под санкции, чтобы дистанцироваться от списков в санкционных базах данных, хотя их по-прежнему можно идентифицировать по уникальным и неизменным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.

Напомним, в феврале Министерство финансов США ввело санкции против государственной российской танкерной группы "Совкомфлот". Это решение принято для сокращения доходов Кремля от продажи нефти, которые он может использовать для поддержки вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нафта
NEWS
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"