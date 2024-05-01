Держдеп США ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, раніше сьогодні список нових санкцій проти Росії оприлюднило Міністерство фінансів США. Зокрема під обмеженнями опинилась одна з найбільших авіакомпаній РФ.

Детальніше про санкції та хто під них потрапив в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що у лютому Міністерство фінансів США ввело санкції проти державної російської танкерної групи "Совкомфлот".

Своєю чергою Росія, за даними західних ЗМІ, вирішила перейменувати нафтові танкери, які потрапили під санкції США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.