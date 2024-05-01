UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держдеп США ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні

Фото: США ввели нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Державний департамент Сполучених Штатів Америки ввів нові санкції проти Російської Федерації. Цього разу обмеження були уведені зокрема проти застосування хімічної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати наявні у них інструменти, щоб перервати підтримку російської військово-промислової бази та обмежити використання Росією міжнародної фінансової системи для подальшої війни проти України", - йдеться в заяві Держдепу США.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, раніше сьогодні список нових санкцій проти Росії оприлюднило Міністерство фінансів США. Зокрема під обмеженнями опинилась одна з найбільших авіакомпаній РФ.

Детальніше про санкції та хто під них потрапив в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що у лютому Міністерство фінансів США ввело санкції проти державної російської танкерної групи "Совкомфлот".

Своєю чергою Росія, за даними західних ЗМІ, вирішила перейменувати нафтові танкери, які потрапили під санкції США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України