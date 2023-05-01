Госдеп США о вступлении Украины в НАТО: поддерживаем политику открытых дверей

"Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО", - подчеркнул представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о поддержке США членства Украины в Североатлантическом альянсе.

По его словам, это решение очевидно должны принимать коллективно все страны НАТО. Но сейчас, по словам Патела, основной фокус внимания сосредоточен на поддержке Украины в войне против России.

"Это агрессия РФ, это российские атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, Россия не уважает базовые основы Устава ООН, касающиеся территориальной целостности и суверенитета. Так что именно на этом мы продолжим сосредотачиваться", - подчеркнул он.