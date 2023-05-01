Держдеп США про вступ України до НАТО: підтримуємо політику відчинених дверей

"Ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО", - наголосив представник Держдепартаменту, відповідаючи на питання щодо підтримки США членства України в Північноатлантичному альянсі.

За його словами, це рішення очевидно мають ухвалювати колективно усі країни НАТО. Але зараз, за словами Патела, основний фокус уваги зосереджено на підтримці України у війні проти Росії.

"Це агресія РФ, це російські атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру, Росія не поважає базових засад Статуту ООН, що стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Тож саме на цьому ми продовжимо зосереджуватися", - підкреслив він.