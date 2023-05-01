Держдеп США про вступ України до НАТО: підтримуємо політику відчинених дверей

США підтримують вступ України до НАТО, проте на нинішньому етапі Білий дім зосереджено на підтримці нашої держави у протидії російській агресії.
Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"Ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО", - наголосив представник Держдепартаменту, відповідаючи на питання щодо підтримки США членства України в Північноатлантичному альянсі.
За його словами, це рішення очевидно мають ухвалювати колективно усі країни НАТО. Але зараз, за словами Патела, основний фокус уваги зосереджено на підтримці України у війні проти Росії.
"Це агресія РФ, це російські атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру, Росія не поважає базових засад Статуту ООН, що стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Тож саме на цьому ми продовжимо зосереджуватися", - підкреслив він.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ до Північноатлантичного альянсу потребує союзного рішення. Якби рішення про вступ ухвалював чинний генсек НАТО, Україна вже вступила б до Альянсу.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України з права в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.
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