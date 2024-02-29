RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госдеп США отреагировал на угрозы Путина о применении ядерного оружия

Фото: Мэтью Миллер, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина являются безответственными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

"Мы не в первый раз видим безответственную риторику Владимира Путина", - отметил Миллер. 

По его словам, такие заявления со стороны лидера государства с ядерным оружием являются недопустимыми. 

"Мы общались в прошлом приватно и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия", - добавил спикер. 

Он рассказал, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Но США продолжают внимательно следить за ситуацией. 

Что сказал Путин

Напомним, сегодня, 29 февраля, российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию РФ. 

Глава Кремля, в частности, начал хвастаться оружием, которое есть у России, в том числе и ракетами, способными нести ядерный заряд. 

Он угрожал "продемонстрировать" межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые якобы способны пролетать 18 тысяч километров. 

Более детально о том оружии, которое Путин упоминал в своей речи, - в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна России против Украины