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Держдеп США відреагував на погрози Путіна про застосування ядерної зброї

Фото: Метью Міллер, спікер Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США вже попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї. Погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна безвідповідальні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Метью Міллера.

"Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна", - наголосив Міллер.

За його словами, такі заяви з боку лідера держави з ядерною зброєю неприпустимі.

"Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї", - додав спікер.

Він розповів, що поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Але США уважно стежать за ситуацією.

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні, 29 лютого, російський диктатор Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів РФ.

Глава Кремля, зокрема, почав хвалитися зброєю, яку має Росія, у тому числі й ракетами, які здатні нести ядерний заряд.

Він погрожував "продемонструвати" міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", які нібито здатні пролітати 18 тисяч кілометрів.

Більш детально про ту зброю, яку Путін згадував у своїй промові, - у матеріалі РБК-Україна.

 

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