Госдеп США о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: критическая возможность для мира

Потенциальные переговоры Украины и России в Стамбуле являются шансом для продолжительного мира между двумя странами.
Как передает РБК-Украина, об этом во время брифинга заявил первый заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт.
"Как сказал президент, это (возможные переговоры Украины и России - ред.) критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь продолжительного мира. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти прямые переговоры состоялись", - заявил Пиготт.
Он добавил, что Трамп приблизил Украину и Россию к миру "больше, чем за годы до того, как он вступил в должность".
По словам Пиготта, США хотят, чтобы конфликт между двумя странами завершился.
Напомним, прямые переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже в четверг, 15 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы диалог прошел на самом высоком уровне - между ним и российским диктатором Владимиром Путиным.
При этом Россия только пообещала, что ее делегация будет в Турции 15 мая. Сам состав делегации - неизвестен.
По словам Зеленского, если такие переговоры состоятся, то главной целью будет прекращение огня на 30 дней.
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