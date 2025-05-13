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Госдеп США о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: критическая возможность для мира

Вашингтон, Вторник 13 мая 2025 22:32
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Госдеп США о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: критическая возможность для мира Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Потенциальные переговоры Украины и России в Стамбуле являются шансом для продолжительного мира между двумя странами.

Как передает РБК-Украина, об этом во время брифинга заявил первый заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт.

"Как сказал президент, это (возможные переговоры Украины и России - ред.) критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь продолжительного мира. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти прямые переговоры состоялись", - заявил Пиготт.

Он добавил, что Трамп приблизил Украину и Россию к миру "больше, чем за годы до того, как он вступил в должность".

По словам Пиготта, США хотят, чтобы конфликт между двумя странами завершился.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, прямые переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже в четверг, 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы диалог прошел на самом высоком уровне - между ним и российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом Россия только пообещала, что ее делегация будет в Турции 15 мая. Сам состав делегации - неизвестен.

По словам Зеленского, если такие переговоры состоятся, то главной целью будет прекращение огня на 30 дней.

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