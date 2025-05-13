Госдеп США о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: критическая возможность для мира

Потенциальные переговоры Украины и России в Стамбуле являются шансом для продолжительного мира между двумя странами.

Как передает РБК-Украина , об этом во время брифинга заявил первый заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт.

"Как сказал президент, это (возможные переговоры Украины и России - ред.) критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь продолжительного мира. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти прямые переговоры состоялись", - заявил Пиготт.

Он добавил, что Трамп приблизил Украину и Россию к миру "больше, чем за годы до того, как он вступил в должность".

По словам Пиготта, США хотят, чтобы конфликт между двумя странами завершился.