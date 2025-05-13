Держдеп США про переговори України та РФ у Стамбулі: критична можливість для миру
Потенційні переговори України та Росії в Стамбулі є шансом для тривалого миру між двома країнами.
Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу заявив перший заступник спікера Державного департаменту США Томмі Піготт.
"Як сказав президент, це (можливі переговори України і Росії - ред.) критична можливість спробувати досягти припинення вогню і спробувати досягти тривалого миру. Президент ясно дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці прямі переговори відбулися", - заявив Піготт.
Він додав, що Трамп наблизив Україну і Росію до миру "більше, ніж за роки до того, як він вступив на посаду".
За словами Піготта, США хочуть, щоб конфлікт між двома країнами завершився.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, прямі переговори між Україною і Росією можуть відбутися вже в четвер, 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб діалог відбувся на найвищому рівні - між ним і російським диктатором Володимиром Путіним.
При цьому Росія лише пообіцяла, що її делегація буде в Туреччині 15 травня. Сам склад делегації - невідомий.
За словами Зеленського, якщо такі переговори відбудуться, то головною метою буде припинення вогню на 30 днів.
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