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Держдеп США про переговори України та РФ у Стамбулі: критична можливість для миру

Вашингтон, Вівторок 13 травня 2025 22:32
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Держдеп США про переговори України та РФ у Стамбулі: критична можливість для миру Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Потенційні переговори України та Росії в Стамбулі є шансом для тривалого миру між двома країнами.

Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу заявив перший заступник спікера Державного департаменту США Томмі Піготт.

"Як сказав президент, це (можливі переговори України і Росії - ред.) критична можливість спробувати досягти припинення вогню і спробувати досягти тривалого миру. Президент ясно дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці прямі переговори відбулися", - заявив Піготт.

Він додав, що Трамп наблизив Україну і Росію до миру "більше, ніж за роки до того, як він вступив на посаду".

За словами Піготта, США хочуть, щоб конфлікт між двома країнами завершився.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, прямі переговори між Україною і Росією можуть відбутися вже в четвер, 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб діалог відбувся на найвищому рівні - між ним і російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому Росія лише пообіцяла, що її делегація буде в Туреччині 15 травня. Сам склад делегації - невідомий.

За словами Зеленського, якщо такі переговори відбудуться, то головною метою буде припинення вогню на 30 днів.

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