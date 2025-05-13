Держдеп США про переговори України та РФ у Стамбулі: критична можливість для миру

Потенційні переговори України та Росії в Стамбулі є шансом для тривалого миру між двома країнами.

Як передає РБК-Україна , про це під час брифінгу заявив перший заступник спікера Державного департаменту США Томмі Піготт.

"Як сказав президент, це (можливі переговори України і Росії - ред.) критична можливість спробувати досягти припинення вогню і спробувати досягти тривалого миру. Президент ясно дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці прямі переговори відбулися", - заявив Піготт.

Він додав, що Трамп наблизив Україну і Росію до миру "більше, ніж за роки до того, як він вступив на посаду".

За словами Піготта, США хочуть, щоб конфлікт між двома країнами завершився.