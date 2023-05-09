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Госдеп США о мирной инициативе Китая: любые действия должны координироваться с Украиной

Фото: заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Константин Широкун

Все дипломатические инициативы по достижению мира в Украине должны координироваться при непосредственном участии с Украиной, а также должны подразумевать восстановление ее суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Любые дипломатические усилия, связанные с достижением мира между Россией и Украиной, должны осуществляться и проводиться в тесной координации с украинскими партнерами", - подчеркнул Пател.

По его словам, Соединенные Штаты давно чувствовали и долго верили, что Китай сыграет соответствующую роль в мирном процессе. Кроме того, он выразил уверенность, что Китай должен услышать не только россиян, но и украинских партнеров.

Представитель внешнеполитического ведомства США также заявил, что в мирном процессе также следует сохранить важные для любой страны ценности и принципы, а именно соблюдение суверенитета и территориальной целостности.

Ранее мы писали, что Китай планирует направить в Украину спецпредставителя, который "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам".

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, 26 апреля, провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров последний заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом. Также он заверил, что Китай находится "на стороне мира".

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