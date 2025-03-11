Госдеп назвал время встречи делегаций Украины и США в Джидде

По данным Госдепа США, делегации начнут встречу в 12:00 по местному времени, это 11:00 по Киеву.

Известно, что американскую сторону будут представлять:

государственный секретарь США Марко Рубио;

советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Украинскую:

министр иностранных дел Андрей Сибига;

глава Офиса президента Андрей Ермак;

министр обороны Рустем Умеров.

Также стоит напомнить, что сейчас в Саудовской Аравии с рабочим визитом находится и президент Украины Владимир Зеленский. Однако он не будет участвовать в переговорах.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями. Во время встречи они, вероятно, обсудят вопрос возобновления помощи от США Украине. Также будет подниматься вопрос о передаче разведывательных данных от США.

Интересно и то, что президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

При этом Трамп заявил, что не верит в то, что Украина может выжить даже при возобновлении военной поддержки США и активно лоббирует прекращение войны.

Вчера же госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что Украине придется уступить России захваченные с 2014 года территории в рамках мирного соглашения.