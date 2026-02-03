Госдолг Украины достиг ошеломляющего размера: данные Минфина

"В течение 2025 года объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 2,061 трлн гривен (47,3 млрд долларов) преимущественно вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров", - сказано в заявлении.

В конце прошлого года около 75% государственного и гарантированного государством долга было внешним. При этом более половины этого долга составляют обязательства перед ЕС.

Главный источник финансирования госбюджета

Главным источником денег для бюджета в 2025 году стали кредиты от стран G7 на 37,9 млрд долларов, которые частично учитываются как госдолг. Еще 12,1 млрд долларов Украина получила от Евросоюза.

За год долг Украины по льготным кредитам от ЕС вырос на 1,654 трлн гривен (38,6 млрд долларов). Однако эти займы имеют "каникулы": выплаты по программе Ukraine Facility начнутся только через 11-12 лет, а проценты по ним может покрыть Евросоюз.

Кроме того, кредиты ERA вообще не ложатся на плечи налогоплательщиков. Их планируют погашать за счет доходов от замороженных активов России