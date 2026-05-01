Госдолг США превысил объем экономики страны впервые со времен Второй мировой войны

Госдолг США достиг 31,27 трлн долларов против 31,22 трлн долларов внутреннего валового продукта (ВВП).

Таким образом, соотношение государственного долга к ВВП на конец апреля 2026 года превысило 100% и составляет около 100,2%, что является самым высоким показателем в мирное время в истории страны.

По прогнозам, долговая нагрузка США может и дальше расти, что создает вызовы для бюджетной стабильности и экономической политики страны в средне- и долгосрочной перспективе.

"Это лишь вопрос времени, когда мы превзойдем исторический рекорд в 106%, достигнутый сразу после Второй мировой войны. На этот раз заимствования вызваны не масштабным глобальным конфликтом, а полным отказом обеих партий от принятия трудных решений", - отметила президент комитета за ответственный федеральный бюджет Майя Мак-Гинес.