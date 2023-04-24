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ДТЭК заявляет об усилении медиа-атак на энергетические компании

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Понедельник 24 апреля 2023 22:26
ДТЭК заявляет об усилении медиа-атак на энергетические компании Фото: ДТЭК заявляет об усилении медиа-атак на энергетические компании (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

Энергетические компании призвали СМИ не распространять ложную и непроверенную информацию о работе энергетиков во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Д.Трейдинг" Дмитрия Маляра в Facebook.

"Сегодня компания ДТЭК испытала спланированную медиа-атаки, которых не было с начала войны. Технология следующая: публикуется авторская колонка со сложным изложением противоречивых субъективных фактов перемежающихся с рыночной терминологией. Выводы автора статьи и приведенные тезисы непонятны для абсолютного большинства читателей. Но важно другое – содержание имеет второстепенное значение, потому что используется яркое название. При этом нигде не отмечается, что это субъективное мнение автора блога, а не журналистский материал издания", - сказал он.

Маляр отметил, что ДТЭК - важная на рынке компания, и хотя она существенно меньше, чем государственный сектор в энергетике, но всегда была мишенью лоббистов и медиакиллеров. Во многом у них до сих пор есть возможность атаковать энергокомпании, потому что рынок электроэнергии все еще не либерализирован до конца.

"ДТЭК работает на рынке электроэнергии, выполняя требования законодательства, в частности Правил рынка. Согласно которым все продажи электроэнергии должны быть обеспечены топливом: на складах ТЭС хранится запас угля более чем на 50 дней работы, превышающий все установленные нормативы. Все оборудование, которое не пострадало от обстрелов или было оперативно восстановлено, готово к производству электроэнергии. Компания не нуждается в закупке каких-либо дополнительных объемов электроэнергии извне для выполнения своих обязательств", - прокомментировал он приведенные в статье тезисы.

Маляр также отметил, что после окончания зимы испытания энергетиков не закончились, а ракетные атаки сменились информационными.

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