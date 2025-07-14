Государственная или частная? Какую школу выбрать для ребенка: названы главные критерии

Вопрос выбора между государственной и частной школой стоит перед многими украинскими родителями. Но прежде чем оценивать формат учебного заведения, важно понять, что именно нужно конкретному ребенку.

Начинать с сильных сторон ребенка

"Я прежде всего задала бы себе вопрос, какие предпочтения и сильные стороны имеет мой ребенок", - советует Владислава.

Она объясняет, что это могут быть очень разные проявления: от увлечения танцами или рисованием до сложных конструкций из LEGO или интереса к садоводству. И именно исходя из этих склонностей, стоит искать школу, которая будет развивать сильные стороны ребенка.

"У нас здесь немного искривлено. Вместо того чтобы развивать силы ребенка, мы очень часто нанимаем репетиторов по тем предметам, которые у ребенка плохо... А при этом суперсилу ребенка не развиваем", - замечает Бандурко.

Второй критерий - ценности родителей

"Второй важный момент - это то, что я вижу своим родительским долгом в контексте развития моего ребенка", - добавляет педагог.

Она приводит пример: если родители хотят, чтобы ребенок вырос самозарадным, то нужно выбирать школу, которая поддерживает это направление. Так же и с дальнейшим обучением в Украине или за рубежом - стоит учитывать, способно ли заведение обеспечить соответствующую подготовку.

"Потому что одно дело - поступить в университет, другое дело - иметь возможность продолжать там учиться", - подчеркивает Владислава.

Главное - не статус заведения, а его способность отвечать потребностям ребенка.

"Когда я родила дочь, коллеги шутили, что она пойдет в "Educator". А я на самом деле говорила, что я не знаю, куда она пойдет. Потому что все будет зависеть от того, будет ли эта школа ей подходить", - заключает она.