"Государство-зло": Зеленский отреагировал на обстрел Херсона и Запорожья

Президент отметил, что хочет бы поддержать все те украинские города и общины, которые ежедневно и каждую ночь испытывают "жестокие, террористические удары государства-зла".

"Наша Херсонская область и Херсон, которым оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донецкой и Луганской областей, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковская область и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года, менее чем за два с половиной месяца, враг ударил уже более сорока ракетами.Никополь, Марганец - наша Днепропетровская область. Наша Сумская и Черниговская область.Руины, обломки и воронки от снарядов в земле - это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальное жизнь", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня российские обстрелы унесли жизни людей в Херсоне, которые просто пошли в магазин за продуктами. В результате трое украинцев погибли. А в Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города.

"В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей. Но России там не будет. Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор. Наказание, которое Кремлю не остановить", - подчеркнул президент.