Минус 70% на первый взнос и бонус 40 тысяч гривен: кто получит суперльготную ипотеку

Согласно обновленным правилам, государство покроет 70% первого взноса на ипотеку, что значительно уменьшает финансовую нагрузку на семьи, которые вынужденно оставили свои дома или проживают в зонах повышенной опасности.

Государство также будет компенсировать 70% ежемесячных выплат за первый год действия кредита.

Дополнительно участники программы получат единовременную помощь в размере 40 тысяч гривен для покрытия всех сопутствующих расходов - в частности, сборов и платежей, необходимых для оформления ипотеки.

О программе "єОселя"

Государственная программа "єОселя" стартовала в 2022 году для предоставления льготных ипотечных кредитов украинцам. Сначала она была доступна для военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых, а впоследствии круг участников расширили.

Программа предусматривает возможность получения кредита под 3% или 7% годовых в зависимости от категории заемщика и условий приобретения жилья. Целью инициативы является обеспечение доступного жилья для граждан и восстановление строительной отрасли.

Получить ипотеку "єОселя" под вышеупомянутые проценты могут граждане в возрасте от 18 (на момент оформления) до 70 лет (на момент погашения), которые не имеют собственного жилья или его площадь меньше, чем 52,5 м² и 21 м² на каждого следующего члена семьи.