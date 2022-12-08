НБУ ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов инфраструктуры на экономику Украины
Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Возможен существенный дефицит мощностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил Пышный, в октябрьском прогнозе НБУ эффект от обстрелов "предполагался как временная недоступность", но ожидалось, что доступ к нравственной инфраструктуре сможет быть восстановлен максимально быстро.
"По сравнению с октябрем риск периодических массовых обстрелов энергетической инфраструктуры усилился. Вероятный сценарий более существенного, чем ожидалось, дефицита передающих и генерирующих мощностей", - сказал он.
Сценарии от НБУ
Пышный сообщил, что сейчас рассматривается несколько сценариев, отметив, что точно спрогнозировать в данной ситуации достаточно сложно.
Сценарий первый - оперативное обновление. "В этот сценарии заложено продолжение энергетического террора, однако достаточно успешная защита воздушного пространства Украины и объектов критической инфраструктуры… а также оперативное восстановление поврежденных мощностей. Собственно, это та ситуация, которую мы видели с вами на этой неделе", - сказал он.
По его словам, дефицит электроэнергии в этом сценарии не должен превышать 25%.
"И именно этот сценарий мы рассматриваем как базовый", - сообщил Пышный.
"Второй сценарий предполагает более глубокое поражение критической инфраструктуры. Собственно это то, что мы наблюдали за последствиями атаки 23 ноября", - сказал глава НБУ и добавил, что в такой ситуации время восстановления, стоимость и дефицит увеличиваются.
Третий сценарий - масштабные перебои в энергосистеме. По словам Пышного, этот сценарий будет иметь достаточно драматические последствия для экономики. Однако этот сценарий рассматривается как менее вероятный.
"Во всех трех вариантах мы имеем схожие последствия: снижение и ухудшение показателей экономической активности, более высокую инфляцию, чем предполагалось в октябрьском прогнозе", - сказал глава НБУ.
Напомним, в октябре Национальный банк в своем базовом прогнозе предполагал, что энергосистема Украины позволит пройти зимний сезон, несмотря на террористические атаки со стороны России.
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