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НБУ ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов инфраструктуры на экономику Украины

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 14:26
НБУ ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов инфраструктуры на экономику Украины Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Возможен существенный дефицит мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил Пышный, в октябрьском прогнозе НБУ эффект от обстрелов "предполагался как временная недоступность", но ожидалось, что доступ к нравственной инфраструктуре сможет быть восстановлен максимально быстро.

"По сравнению с октябрем риск периодических массовых обстрелов энергетической инфраструктуры усилился. Вероятный сценарий более существенного, чем ожидалось, дефицита передающих и генерирующих мощностей", - сказал он.

Сценарии от НБУ

Пышный сообщил, что сейчас рассматривается несколько сценариев, отметив, что точно спрогнозировать в данной ситуации достаточно сложно.

Сценарий первый - оперативное обновление. "В этот сценарии заложено продолжение энергетического террора, однако достаточно успешная защита воздушного пространства Украины и объектов критической инфраструктуры… а также оперативное восстановление поврежденных мощностей. Собственно, это та ситуация, которую мы видели с вами на этой неделе", - сказал он.

По его словам, дефицит электроэнергии в этом сценарии не должен превышать 25%.

"И именно этот сценарий мы рассматриваем как базовый", - сообщил Пышный.

"Второй сценарий предполагает более глубокое поражение критической инфраструктуры. Собственно это то, что мы наблюдали за последствиями атаки 23 ноября", - сказал глава НБУ и добавил, что в такой ситуации время восстановления, стоимость и дефицит увеличиваются.

Третий сценарий - масштабные перебои в энергосистеме. По словам Пышного, этот сценарий будет иметь достаточно драматические последствия для экономики. Однако этот сценарий рассматривается как менее вероятный.

"Во всех трех вариантах мы имеем схожие последствия: снижение и ухудшение показателей экономической активности, более высокую инфляцию, чем предполагалось в октябрьском прогнозе", - сказал глава НБУ.

Напомним, в октябре Национальный банк в своем базовом прогнозе предполагал, что энергосистема Украины позволит пройти зимний сезон, несмотря на террористические атаки со стороны России.

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