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Государство должно предусмотреть в бюджете дотации для пассажирских перевозок УЗ, - эксперт

Фото: эксперт считает, что государство должно предусмотреть в бюджете дотации для пассажирских перевозок УЗ (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Государство должно ввести прямые бюджетные дотации для Укрзализныци на покрытие убытков от пассажирских перевозок. Такой шаг является экономически обоснованным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

В частности, он позволит избежать непропорциональной нагрузки на бизнес из-за повышения тарифов на грузовые перевозки.

"У "Укрзализныци" нет убытков от грузовых перевозок - наоборот, это чрезвычайно прибыльное направление. А вот пассажирские перевозки формируют значительные убытки, поскольку цена билетов по политическим соображениям сдерживается и не покрывает себестоимость", - отметил он.

По его словам, сейчас применяется механизм кроссубсидирования, когда прибыли с грузовых перевозок покрывают убытки пассажирских. В 2023 году эти убытки достигли около 20 млн грн. При этом дотация из госбюджета на покрытие разницы между себестоимостью пассажирских перевозок и стоимостью билета - это нормальная европейская практика, которая позволит сохранить доступность железнодорожного транспорта для граждан.

"Более целесообразный и взвешенный с экономической точки зрения подход - это именно прямая дотация из государственного бюджета от государства к Укрзализныце на снижение стоимости пассажирских перевозок. То есть, если государство, прежде всего государство, считает, что эти перевозки являются социально чувствительными, и поэтому стоимость их должна быть низкой, поэтому государство и должно выделить на это дотацию. Пассажирские железнодорожные перевозки сейчас действительно являются социально чувствительными - особенно учитывая войну и то, что в Украине нет авиасообщения. То есть, "Укрзализныця" является чуть ли не единственным способом для людей куда-то добраться", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что кроссубсидирование пассажирских перевозок вредит экономике в целом, поскольку побуждает к повышению тарифов для промышленных грузоотправителей.

"Это искажает экономические стимулы, негативно влияет на украинских производителей и может приводить к остановке предприятий. Особенно в условиях войны, когда они и так работают в сложных условиях", - подчеркнул эксперт.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Кулебе с призывом включить в Госбюджет-2026 субсидию для "Укрзализныци" на покрытие убытков от пассажирских перевозок.

Сейчас эти расходы покрываются за счет грузовых перевозок, что противоречит европейским практикам.

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Укрзализныця