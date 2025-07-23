Держава має передбачити в бюджеті дотації для пасажирських перевезень УЗ, - експерт

Зокрема, він дозволить уникнути непропорційного навантаження на бізнес через підвищення тарифів на вантажні перевезення.

"В "Укрзалізниці" немає збитків від вантажних перевезень — навпаки, це надзвичайно прибутковий напрям. А ось пасажирські перевезення формують значні збитки, оскільки ціна квитків з політичних міркувань стримується і не покриває собівартості", - зазначив він.

За його словами, нині застосовується механізм кроссубсидування, коли прибутки з вантажних перевезень покривають збитки пасажирських. У 2023 році ці збитки сягнули близько 20 млн грн. При цьому дотація з держбюджету на покриття різниці між собівартістю пасажирських перевезень і вартістю квитка - це нормальна європейська практика, яка дозволить зберегти доступність залізничного транспорту для громадян.

"Більш доцільний і зважений з економічної точки зору підхід - це саме пряма дотація з державного бюджету від держави до Укрзалізниці на зниження вартості пасажирських перевезень. Тобто, якщо держава, насамперед держава, вважає, що ці перевезення є соціально чутливими, і тому вартість їх має бути низькою, тому держава і має виділити на це дотацію. Пасажирські залізничні перевезення зараз дійсно є соціально чутливими - особливо зважаючи на війну і на те, що в Україні немає авіасполучення. Тобто, "Укрзалізниця" є ледь не єдиним способом для людей кудись дістатися", - підкреслив експерт.

Він підкреслив, що кроссубсидування пасажирських перевезень шкодить економіці загалом, оскільки спонукає до підвищення тарифів для промислових вантажовідправників.

"Це викривляє економічні стимули, негативно впливає на українських виробників і може призводити до зупинки підприємств. Особливо в умовах війни, коли вони й так працюють у складних умовах", - наголосив експерт.