Государство должно принять участие в финансировании реформы промышленных выбросов, - эксперт

"Автоматизированная система мониторинга - первоочередная задача. Однако крайне важно, чтобы эти изменения позволяли соблюдать закон Украины о метрологии, ведь без четких методик измерения контроль состояния окружающей среды будет противоречивым. Поэтому мы обратились в Минокружение и сейчас ждем их разъяснения", - заявила Цыганок.

По ее словам, крайне важно, чтобы в Украине были разработаны стандарты, устанавливающие требования к отбору образцов, анализу соответствующих загрязняющих веществ или измерению параметров процессов.

"Система качества контроля выбросов должна опираться на референтные методы измерения для сертификации. Это - сложная система. А у нас часто бывает, что закон принят, а инструментарий совсем не работает. Поэтому должно быть единство технических спецификаций и технических средств должно предусматривать синхронизацию по определенным методикам", - добавила эксперт.

В то же время, ключевым вопросом во введении АСК является финансирование, считает Цыганок. Ведь прежде чем давать обязанность объекту хозяйствования установить такие системы, должна быть четко разработана методика стимулирования и мотивации к трансформации.

"Ключевой вопрос - из каких источников будут финансироваться эти системы мониторинга? За рубежом это было софинансирование - то есть, в европейских странах государство заинтересовано в том, чтобы нормы не оставались только на бумаге, и частично финансировало досуговые проекты. Поэтому хотелось бы узнать готово ли? наша власть и международное сообщество к софинансированию установления этих систем. Международное сообщество выделяет значительные средства на проекты по охране окружающей среды, но будут ли эти средства вложены в необходимые реформы или снова распылятся по нецелевым проектам, а АСК предприятия обяжут устанавливать за собственные средства? Этого очень бы не хотелось", - резюмировала эксперт.