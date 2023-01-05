Держава має долучитися до фінансування реформи промислових викидів, - експерт

"Автоматизована система моніторингу - першочергове завдання. Однак вкрай важливо, щоб ці зміни дозволяли дотримуватися закону України про метрологію, адже без чітких методик вимірювання контроль стану довкілля буде суперечливим. Тому ми звернулися до Міндовкілля і зараз чекаємо їх роз’яснення", - заявила Циганок.

За її словами, вкрай важливо, щоб в Україні були розроблені стандарти, які будуть встановлювати вимоги до відбору зразків, аналізу відповідних забруднюючих речовин чи вимірювання параметрів процесів.

"Система якості контролю викидів повинна опиратися на референтні методи вимірювання для сертифікації. Це - складна система. А у нас часто буває, що закон прийнято, а інструментарій зовсім не працює. Тому повинна бути єдність технічних специфікацій та технічних засобів повинна передбачати синхронізацію за певними методиками", - додала експерт.

Водночас ключовим питанням у запровадженні АСК є фінансування, вважає Циганок. Адже, перш ніж давати обов’язок об’єкту господарювання встановити такі системи, повинна бути чітка розроблена методика стимулювання і мотивації до трансформації.

"Ключове питання - з яких джерел будуть фінансуватися ці системи моніторингу? За кордоном це було співфінансування – тобто, у європейських країнах держава зацікавлена у тому, щоб норми не лишалися тільки на папері, і частково фінансувала дозвіллєві проекти. Тому хотілося б дізнатися, чи готова наша влада і міжнародна спільнота до співфінансування встановлення цих систем. Міжнародна спільнота виділяє значні кошти на проєкти з охорони довкілля. Та чи будуть ці кошти вкладені у необхідні реформи, чи знову розпорошаться по нецільових проектах, а АСК підприємства зобов’яжуть встановлювати за власні кошти? Цього б дуже не хотілося", - резюмувала експерт.