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Психологическая поддержка ветеранов: в Украине открыли набор специалистов

Украина, Вторник 11 февраля 2025 15:25
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Психологическая поддержка ветеранов: в Украине открыли набор специалистов Фото: Минветеранов ищет специалистов (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Минветеранов запустило программу бесплатной психологической помощи для ветеранов. Специалисты могут присоединиться к инициативе и получать государственное возмещение за предоставленные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Министерство по делам ветеранов Украины объявило о внедрении программы предоставления бесплатной психологической помощи ветеранам войны, членам их семей и семьям павших защитников и защитниц.

Как будет работать программа

Программа предусматривает трехуровневую систему помощи:

  • Социально-психологическая поддержка.
  • Специализированная психологическая помощь.
  • Комплексная медико-психологическая реабилитация.

Стоимость предоставляемых услуг будет возмещать Минветеранов, в частности:

  • специализированным учреждениям различных форм собственности;
  • физическим лицам-предпринимателям (ФЛП).

Размер возмещения увеличен в три и более раз в зависимости от опыта, специализации и сертификации специалистов.

Как стать поставщиком услуг

Второй уровень (специализированная психологическая помощь):

  • Юридические лица независимо от формы собственности;
  • ФЛП с необходимым образованием и опытом работы;
  • ФЛП, которые имеют соответствующих специалистов в трудовых отношениях.

Третий уровень (комплексная медико-психологическая реабилитация):

  • Юридические лица с лицензией на медицинскую практику и специализированными подразделениями (центрами реабилитации, отделениями психотерапии и т.д.);
  • ФЛП с лицензией на медицинскую практику и специализированными структурами.

Основные требования к специалистам

  • Высшее образование по специальностям "Психология", "Медицинская психология" или "Медицина" (специализация по психотерапии, психиатрии и т.д.);
  • Опыт работы: от 1 года в сфере здравоохранения / 2 года по специальности;
  • Прохождение профессионального обучения или аттестации за последние 2 года;
  • Для психотерапии ПТСР и других расстройств - наличие сертификации по международно признанным методам (CBT, EMDR, IFS и т.д.);
  • Супервизия и интервизия - обязательные условия для работы.

Как подать заявку

  • Подготовить документы (квалификационные сертификаты, дипломы, подтверждение опыта работы, лицензию для медицинских практик);
  • Отправить заявление на регистрацию: psy_registry@mva.gov.ua;
  • Подписать договор с Минветеранов;
  • Начать предоставление услуг и вести документацию.

Услуги могут предоставляться в форматах: стационарно, амбулаторно или дистанционно.

Преимущества для поставщиков услуг:

  • Гарантированная государством оплата;
  • Прозрачные условия работы;
  • Долгосрочная перспектива сотрудничества;
  • Профессиональная поддержка и повышение квалификации;
  • Возможность помочь ветеранам адаптироваться в обществе.

Приобщиться к программе могут все юридические лица, кроме тех, которые уже работают по договору с НСЗУ.

Напомним, что в 2024 году Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск экспериментального проекта, предусматривающего ежеквартальные выплаты для ветеранов и ветеранок на занятия спортом.

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