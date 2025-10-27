Государство с 2026 года будет обеспечивать переселенцев жильем в селах: как это будет работать

Жилье для переселенцев

В документе учли увеличение расходов на 1,5 миллиарда на поддержку ВПЛ, первые выплаты должны начаться уже в следующем году.

"Война продолжается двенадцатый год, и у нас есть переселенцы из Луганска, Донецка и Крыма, которые ждут от государства компенсацию за утраченное жилье. В следующем году начнутся первые выплаты, но пока это будет касаться только граждан со статусом участника боевых действий и людей с инвалидностью, полученной во время военных действий", - рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам прав человека и председатель рабочей группы ВСК по вопросам жилья для ВПЛ Максим Ткаченко.

Помощь нужна тем, кто потерял все

По словам Ткаченко, компенсации нужны и тем украинцам, которым уже некуда возвращаться даже после окончания войны. Из-за уничтожения населенных пунктов - Бахмута, Соледара, Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска и других - часть городов физически больше не существует.

"Наша инициатива заключается в том, чтобы найти для таких людей жилье в селах. Это один из действенных вариантов, ведь стоимость таких домов составляет 120-300 тысяч гривен. Таким образом мы сможем обеспечить жильем большее количество людей. Спасибо всем, кто поддержал нашу правку, а также правительству, которое заинтересовалось этой идеей", - подчеркнул депутат.

Сельская программа как доступное жилье для переселенцев

По словам эксперта, создание программы обеспечения ВПЛ жильем в сельской местности позволит уменьшить нагрузку на городские районы и поможет большему количеству людей получить жилье. Также это открывает возможности для развития сельских территорий и стимулирует местную экономику.