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"Рашисти розлучають батьків з дітьми": Денісова про примусову депортацію українців з Маріуполя

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Донецька область, Неділя 03 квітня 2022 14:30
"Рашисти розлучають батьків з дітьми": Денісова про примусову депортацію українців з Маріуполя Фото: Українські біженці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про насильницьке вивезення РФ українських громадян із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис омбудсмена у Facebook.

"За інформацією місцевої влади міста Маріуполя – майже 40 тисяч жителів вивезені до "ДНР" або РФ. Підрахунок депортованих ускладнений тим, що у людей забирають українські документи", – йдеться в повідомленні.

За даними Денісової, окупанти навіть розлучають батьків із дітьми. Так, 17 дітей із Маріуполя, які перебували на лікуванні, вивезли до Росії. Натомість їхні батьки залишилися у місті, а згодом були евакуйовані до Запоріжжя.

Частина примусово вивезених до РФ громадян змогли дістатися до Естонії. Туди ж поїхали люди з Херсонщини, Харківщини та Луганщини. Частина людей свідомо поїхала через Росію, оскільки не могли виїхати на Захід. Інших же примусово вивезли до РФ, а потім дозволили їхати в інші місця на власний розсуд.

"Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", – заявила Денісова.

Вона звернулася до Червоно Хреста з проханням сприяти в поверненні незаконно вивезених українців і відкритті безпечних гуманітарних коридорів. Також вона закликала ООН і ОБСЄ врахувати ці факти порушення прав людини Росією.

До слова, очільник МЗС Кулеба назвав злочини РФ гіршими за акції ІДІЛ.

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