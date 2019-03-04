Ядерний реактор у КНДР не працює уже кілька місяців, - МАГАТЕ

Фото: Юкія Амано (GettyImages)

Реактор, за даними агентства, не працює з грудня 2018 року

У Північній Кореї реактор ядерного комплексу Йонбен не працює останні кілька місяців. Такі дані зафіксувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зокрема, відповідну інформацію повідомив генеральний директор агентства Юкія Амано в доповіді раді керівників МАГАТЕ.

"Агентство не помітило жодних ознак роботи реактора потужністю 5 МВт з початку грудня 2018 року", - зазначив Амано.

За його словами, ознак робіт у радіохімічній лабораторії в Йонбені агентство також не знайшло.

Також зазначається, що будівельні роботи ведуться у місці, де розташовується легководний реактор.

"Ми також продовжували фіксувати ознаки використання заявленої установки для збагачення урану", - поінформував Амано.

Так, МАГАТЕ відстежує ситуацію з ядерною програмою Північної Кореї, використовуючи відкриті джерела інформації та супутникові знімки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея має блискуче економічне майбутнє, якщо дві країни укладуть угоду, але не має ніякого економічного майбутнього з ядерною зброєю.

Як писало РБК-Україна, президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на саміті в Ханої не дійшли згоди про денуклеаризацію Корейського півострова.

Додамо, спеціальна комісія ООН повідомила, що Північна Корея (КНДР) продовжує таємно розвивати свою ядерну програму.