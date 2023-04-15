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Ядерным оружием в Беларуси Путин хочет вызвать у Западной Европы психоз, - Дуда

Фото: Президент Польши Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация пытается запугать Западную Европу сообщениями о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию в Вене.

По его словам, Россия разными способами пытается запугать и вызвать психоз в Западной Европе. Кроме сообщений о размещении ядерного оружия в Беларуси Польша владеет информацией, что РФ вопреки всем договоренностям и международным соглашениям много лет милитаризирует Калининградскую область.

Президент Польши отметил, что присутствие армии США и НАТО в Восточной Европе ослабляет возможность агрессивных действий России.

“Очевидно, что в свете сопротивления Украины и мира российским имперским планам, российские власти и Путин пробуют играть мускулами и разными способами пугать мир. Но не дадим себя запугать: мы сильны, потому что мы объединены”, - отметил Дуда.

Ранее мы писали, что правительство Польши будет постепенно передавать Украине истребители МиГ-29. Дуда подчеркнул, что самолеты будут направляться в Украину по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО для Польши.

Напомним, Польша будет лоббировать среди союзников передачу Украине истребителей стандартов НАТО.

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