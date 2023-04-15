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Ядерною зброєю в Білорусі Путін хоче викликати у Західної Європи психоз, - Дуда

Фото: Президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація намагається залякати Західну Європу повідомленнями про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію у Відні.

За його словами, Росія різними способами намагається залякати і викликати психоз у Західної Європи. Окрім повідомлень про розміщення ядерної зброї в Білорусі Польща володіє інформацією, що РФ всупереч усім домовленостям і міжнародним угодам багато років мілітаризує Калінінградську область.

Президент Польщі зауважив, що присутність армії США та НАТО у Східній Європі послаблюють можливість агресивних дій росії.

“Очевидно, що у світлі опору України і світу російським імперським планам, російська влада і Путін пробують грати мускулами і різними способами лякати світ. Але не даймо себе залякати: ми сильні, оскільки ми об’єднані”, - зазначив Дуда.

Раніше ми писали, уряд Польщі поступово передаватиме Україні винищувачі МіГ-29. Дуда підкреслив, що літаки направлятимуться до України в міру того, як ці ресурси будуть поповнюватися новими літаками стандартів НАТО для Польщі.

Нагадаємо, Польща лобіюватиме серед союзників передачу Україні винищувачів стандартів НАТО.

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БілорусьАнджей ДудаЯдерна зброяВійна Росії проти України