Ядерный террор продолжается: российский удар привел к блэкауту на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Украине и Европе, однако с 4 марта 2022 года находится под российской оккупацией.

Захватчики заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных.

Кроме того, россияне неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Станция неоднократно находилась на грани блэкаута.

Также РФ незаконно удерживает 13 атомщиков Запорожской АЭС. Из них семеро уже "осуждены" по вымышленным обвинениям, трое находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров, а судьба еще трех остается неизвестной - их считают пропавшими без вести.

Стоит добавить, что кроме этого учебный центр ЗАЭС атаковали уже три раза только за этот год.

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