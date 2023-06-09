Подрыв Каховской ГЭС. Последний энергоблок ЗАЭС переводят в режим "холодной остановки"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"8 июня 2023 года, в соответствии со статьей 25 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" и Положения о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 363, Государственному предприятию НАЭК "Энергоатом" выдано распоряжение Госатомрегулирования об ограничении эксплуатации энергоблока № 5 Запорожской АЭС, как объекта государственного надзора, состоянием реакторной установки "холодный останов", - говорилось в сообщении.

Распоряжение выдано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности, а именно требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива и отвода тепла к конечному поглотителю.

При принятии распоряжения учтены следующие факторы:

информацию ЧАО "Укргидроэнерго" от 06 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;

продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС" и прилегающих территорий, в результате которых получают повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;

прекращение с 17 мая 2023 года передачи данных Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;

деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за ее пределами в условиях временной оккупации РФ ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.

"В условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов, необходимо немедленно начинать перевод энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", - говорится в распоряжении.

Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

В ГИЯРУ считают, что присутствие постоянно действующей международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет способствовать обеспечению выполнения требований безопасности и контроля за соблюдением основных принципов безопасности, провозглашенных Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Напомним, что эксплуатация других энергоблоков ОП "ЗАЭС" также ограничена состоянием "холодный останов".

Ситуация на ЗАЭС

"Энергоатом" предупреждал, что подрыв Каховской ГЭС, которую во вторник взорвали российские оккупанты, может иметь негативные последствия для ЗАЭС.

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг так называемой мертвой точки и перешел границу в 12,5 метра.

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