Ядерный "кулак" у границ РФ: Финляндия идет на исторический шаг

Детали законодательных изменений

По данным издания, правительство Финляндии инициировало пересмотр закона о ядерной энергии, который сейчас строго запрещает ввоз, хранение и эксплуатацию ядерных боеприпасов на территории страны.

Глава оборонного ведомства отметил, что такие изменения являются критическими для безопасности государства в составе Альянса.

"Эта поправка необходима для того, чтобы Финляндия могла осуществлять военную оборону как часть Альянса и в полной мере воспользоваться преимуществами сдерживания и коллективной обороны НАТО", - пояснил Антти Хакканен во время пресс-конференции.

Позиция союзников

Этот шаг приближает Финляндию к стратегии ее северных соседей - Швеции, Норвегии и Дании. Они недержат ядерное оружие в мирное время, однако не ограничивают себя законами на случай вооруженного конфликта.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон также подтвердил такую готовность.

"Если бы мы оказались в совершенно другой ситуации, эта конкретная формулировка (об отсутствии ядерного оружия - ред.) не применялась бы", - отметил Кристерссон.

Контекст и угрозы

Финляндия, имеющая более 1300 км общей границы с РФ, изменила свой нейтральный статус после полномасштабного вторжения России в Украину.

Уже в 2024 году Хельсинки подписали оборонное соглашение с США, открыв доступ американским военным к 15 объектам на своей территории.

Параллельно об усилении ядерного сотрудничества на фоне российской агрессии объявили Франция и Германия.