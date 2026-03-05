RU

Ядерный "кулак" у границ РФ: Финляндия идет на исторический шаг

20:35 05.03.2026 Чт
2 мин
Что заставило Финляндию пересмотреть старые правила безопасности?
aimg Сергей Козачук
Фото: министр обороны Финляндии Антти Хакканен (Getty Images)

Финляндия планирует отменить законодательный запрет на размещение ядерного оружия, действовавший с 1987 года. Это решение позволит стране полноценно интегрироваться в систему ядерного сдерживания НАТО на случай войны.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

Читайте также: Как во времена Холодной войны: РФ наращивает ядерный потенциал у границ Финляндии

Детали законодательных изменений

По данным издания, правительство Финляндии инициировало пересмотр закона о ядерной энергии, который сейчас строго запрещает ввоз, хранение и эксплуатацию ядерных боеприпасов на территории страны.

Глава оборонного ведомства отметил, что такие изменения являются критическими для безопасности государства в составе Альянса.

"Эта поправка необходима для того, чтобы Финляндия могла осуществлять военную оборону как часть Альянса и в полной мере воспользоваться преимуществами сдерживания и коллективной обороны НАТО", - пояснил Антти Хакканен во время пресс-конференции.

Позиция союзников

Этот шаг приближает Финляндию к стратегии ее северных соседей - Швеции, Норвегии и Дании. Они недержат ядерное оружие в мирное время, однако не ограничивают себя законами на случай вооруженного конфликта.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон также подтвердил такую готовность.

"Если бы мы оказались в совершенно другой ситуации, эта конкретная формулировка (об отсутствии ядерного оружия - ред.) не применялась бы", - отметил Кристерссон.

Контекст и угрозы

Финляндия, имеющая более 1300 км общей границы с РФ, изменила свой нейтральный статус после полномасштабного вторжения России в Украину.

Уже в 2024 году Хельсинки подписали оборонное соглашение с США, открыв доступ американским военным к 15 объектам на своей территории.

Параллельно об усилении ядерного сотрудничества на фоне российской агрессии объявили Франция и Германия.

Угрозы со стороны РФ и реакция Финляндии

Напомним, недавно стало известно, что Россия активно наращивает военное присутствие у границ стран НАТО, готовясь к возможному долгосрочному противостоянию с Альянсом.

В частности, Москва усиливает свой ядерный арсенал темпами, которых не наблюдалось со времен Холодной войны.

На фоне этих угроз Финляндия принимает решительные меры для укрепления нацбезопасности. Ранее в стране создали специальный центр для противодействия гибридным угрозам и мониторинга активности РФ.

Кроме того, Хельсинки рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на операции с недвижимостью для граждан России, чтобы минимизировать риски для безопасности стратегических объектов.

