Блинкен впервые с начала войны встретился с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели.

Об этом заявил представителя Госдепартамента, который находится вместе Блинкеном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Встреча состоялась на фоне сохраняющейся напряженности из-за Украины и приостановки Россией действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Представитель Госдепартамента сообщил, что Блинкен и Лавров разговаривали примерно 10 минут. По словам представителя США, в разговоре Блинкен призвал Россию освободить задержанного американца Пола Уилана, возобновить участие в Новом СНВ и подчеркнул, что США поддерживают Украину. В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично перед вторжением России в Украину.