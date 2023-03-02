Блинкен впервые с начала войны встретился с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели.
Об этом заявил представителя Госдепартамента, который находится вместе Блинкеном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Встреча состоялась на фоне сохраняющейся напряженности из-за Украины и приостановки Россией действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Представитель Госдепартамента сообщил, что Блинкен и Лавров разговаривали примерно 10 минут.
По словам представителя США, в разговоре Блинкен призвал Россию освободить задержанного американца Пола Уилана, возобновить участие в Новом СНВ и подчеркнул, что США поддерживают Украину.
В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично перед вторжением России в Украину.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует встречаться ни с министром иностранных дел России, ни с министром иностранных дел Китая в ходе встречи G20 в Нью-Дели.