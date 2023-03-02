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Блинкен впервые с начала войны встретился с Лавровым

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Индия, Четверг 02 марта 2023 14:49
Блинкен впервые с начала войны встретился с Лавровым Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели.

Об этом заявил представителя Госдепартамента, который находится вместе Блинкеном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Встреча состоялась на фоне сохраняющейся напряженности из-за Украины и приостановки Россией действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Представитель Госдепартамента сообщил, что Блинкен и Лавров разговаривали примерно 10 минут.

По словам представителя США, в разговоре Блинкен призвал Россию освободить задержанного американца Пола Уилана, возобновить участие в Новом СНВ и подчеркнул, что США поддерживают Украину.

В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично перед вторжением России в Украину.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует встречаться ни с министром иностранных дел России, ни с министром иностранных дел Китая в ходе встречи G20 в Нью-Дели.

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