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Ядерный договор и война против Украины: Блинкен раскрыл детали переговоров с Лавровым

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Нью-Дели, Четверг 02 марта 2023 17:30
Ядерный договор и война против Украины: Блинкен раскрыл детали переговоров с Лавровым Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел сегодня, 2 марта, переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Одной из тем обсуждений стала война РФ против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом глава Госдепа заявил в ходе пресс-конференции.

По словам американского чиновника, он призвал Россию прекратить войну против Украины и начать мирные переговоры. Также Блинкен подтвердил поддержку Украины со стороны США.

"Каждый член "Большой двадцатки" и практически каждая страна в целом продолжают нести расходы, связанные с агрессивной войной России", - сказал Блинкен.

При этом он добавил, что призвал Лаврова отменить безответственное решение о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Взаимное соблюдение договора отвечает интересам обеих наших стран. Это также то, что люди во всем мире ожидают от нас как от ядерных держав", - сказал глава Госдепа.

Блинкен заявил, что заверил Лаврова в готовности США взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над стратегическими ядерными вооружениями "независимо от того, что происходит в мире и в отношениях между странами".

Напомним, ранее неназванный чиновник Госдепа рассказал, что Блинкен в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели провел первые переговоры с Лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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