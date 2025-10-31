RU

Ядерное противостояние США и России: Трамп отвечает на вызов Путина

Иллюстративное фото: США и Россия возвращаются к ядерной гонке (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

После заявлений Москвы о торпеде “Посейдон” мир вновь оказался на грани новой холодной войны. В ответ Вашингтон объявил о намерении провести первые за десятилетия испытания ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию телеканала CNN.

Президент США поручил Пентагону начать подготовку к тестам американского ядерного оружия — впервые за многие десятилетия.

Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Владимир Путин сообщил о “успешных испытаниях” подводной ядерной торпеды “Посейдон”.

“Я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях с другими странами”, — сказал глава Белого дома. Он подчеркнул, что решение не связано с Китаем, намекнув, что речь идет о реакции на действия Москвы.

“Посейдон” и “Сатана-2”: новые сигналы из Кремля

Выступая в военном госпитале в Москве, российский лидер заявил, что торпеда “Посейдон” имеет “дальность более 9000 километров” и “практически неуязвима для перехвата”. По его словам, мощность новой системы “значительно превышает межконтинентальные ракеты”.

Кроме того, он упомянул о скором развертывании ракеты “Сармат”, известной как “Сатана-2”, и напомнил о предыдущем испытании ракеты “Буревестник” с ядерным двигателем.

Аналитики отмечают, что подобные заявления Москвы направлены на усиление давления на Запад и Украину. Несмотря на сомнения экспертов в реальной эффективности этих систем, ядерная риторика Кремля остается инструментом политического влияния.

Риски новой гонки вооружений

После провала дипломатических попыток Россия перешла к демонстративным военным маневрам, включая “учения ядерной триады”.

Ранее президент США отмечал, что Путину “не стоит этим хвастаться” и напомнил, что “война, которая должна была длиться неделю, продолжается уже четвертый год”.

Однако новое заявление о “Посейдоне” стало поворотным моментом. Решение о возобновлении американских испытаний может окончательно разрушить архитектуру контроля над ядерными вооружениями.

Срок действия договора СНВ-III истекает в феврале 2026 года, и без нового соглашения две ядерные державы вновь окажутся на пути гонки вооружений.

Напоминаем, что 30 октября президент США Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути урегулирования торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира и согласовать дальнейшие шаги в сфере экономического сотрудничества.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа выступает за формирование глобальной цифровой экономики, свободной от налогов и торговых барьеров, и заручилась поддержкой стран Юго-Восточной Азии, которые пообещали не вводить ограничения для американских IT-компаний.

