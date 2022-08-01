Ядерна загроза зросла. Іран збільшує обсяги збагаченого урану

Варто зазначити, що раніше голова ядерного агентства Ірану Махаммад Есламі заявив, що вони мають технічні можливості для створення ядерної зброї.

Водночас вказав, що такого завдання немає на порядку денному. Чиновник також додав, що між Іраном та МАГАТЕ налагоджено конструктивну співпрацю, "яка діє без збоїв".

"Всі наші дії здійснюються в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї під контролем МАГАТЕ", - підсумував Есламі.

До слова, наразі невідомо, яким є ядерний потенціал Ірану.