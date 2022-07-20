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США застосують будь-які інструменти, щоб не дати Ірану створити ядерну зброю, - Держдеп

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Вашингтон, Середа 20 липня 2022 03:01
США застосують будь-які інструменти, щоб не дати Ірану створити ядерну зброю, - Держдеп Фото: США готові до будь-яких інструментів, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вашингтон готовий задіяти будь-які інструменти, щоб не допустити створення ядерної зброї Тегераном.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеобрифінг.

США проробляють кроки, які можуть зробити, якщо Іран відмовиться повернутися до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо створення ядерної зброї.

Прайс також зазначив, що США залучені до розробки альтернатив з партнерами, також постійно проводяться дискусії про те, які кроки можна зробити, якщо Іран дасть зрозуміти, що не повернеться до СВПД.

Нагадаємо, що СВПД – це політична угода між Іраном та групою держав, відомих як 5+1, щодо ядерної програми Ірану. Група складається із США, Росії, КНР, Великобританії, Франції — п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН, а також Німеччини.

Нагадаємо, російська делегація відвідувала аеродром в Ірані принаймні двічі за останні тижні, щоб оглянути дрони, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

Як повідомлялося раніше, в Білому домі заявили, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових дронів.

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Іран Сполучені Штати Америки
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