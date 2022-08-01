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В Ірані запевнили, що не збираються створювати атомну бомбу

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Тегеран, Понеділок 01 серпня 2022 13:01
В Ірані запевнили, що не збираються створювати атомну бомбу Фото: Іран стверджує, що не створює ядерну зброю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран має можливості для створення ядерної зброї. Однак поки Тегеран не збирається цього робити.

Про це заявив глава ядерної програми Ірану Мохаммад Есламі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Есламі повторив офіційну позицію керівництва країни про те, що в Ірану є технічні можливості для створення атомної бомби. Однак дана програма нібито не стоїть на порядку денному.

Варто відзначити, що Іран і західні країни намагаються відновити угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС і ООН. Тоді колишній президент США Дональд Трамп відмовився від угоди в 2018 році і ввів жорсткі санкції.

Раніше ми повідомляли, що в США пригрозили Ірану, щоб не допустити створення Тегераном ядерної зброї.

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Іран Ядерна зброя
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