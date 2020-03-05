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США закликали до глобального тиску на Іран через порушення ядерних зобов’язань

Новини » Політика     05.03.2020 - 20:22
США закликали до глобального тиску на Іран через порушення ядерних зобов’язань
Ілюстративне фото (GettyImages)

За словами Помпео, усі країни мають вимагати від Ірану відповідальності за його зобов’язаннями за невиконання договору

США закликали Іран дотримуватися зобов’язань за міжнародними ядерними договорами та звинуватили у порушенні гарантій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

За словами міністра США Майка Помпео, усі країни мають вимагати від Ірану відповідальності за його зобов’язаннями за невиконання договору.

"Усі країни мають вимагати від Ірану відповідальності за його зобов’язаннями, в іншому разі договір про нерозповсюдження ядерної зброї не вартий того паперу, на якому написаний", - заявив Помпео.

Нагадаємо, міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) занепокоєне ядерною програмою Ірану. За словами нового глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, кількість збагаченого урану в Ірані перевищує ліміт ядерної угоди в п'ять разів. В Агентстві також вимагають від Ірану пояснень стосовно не зафіксованої раніше ділянки в Тегерані, де контролюючі органи зафіксували частинки урану в кінці 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у парламенті Ірану зареєстрували законопроект про проведення дебатів щодо виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У такий спосіб іранський уряд планує чинити тиск на європейські країни з метою порятунку угоди про ядерну програму Тегерана 2015 року.

Також РБК-Україна писало, що 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження щодо збагачення урану.

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