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Ядерная угроза от России есть, но ее вероятность невысокая, - американский историк

Фото: военный историк Макс Бут (скриншот с видео)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Вероятность применения ядерного оружия Россией есть, однако она достаточно низкая, ведь российский диктатор Владимир Путин не хочет начинать войну, в которой не сможет победить.

Об этом американский писатель, военный историк, колумнист The Washington Post Макс Бут рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, когда западные политики и эксперты говорят, что не хотят идти на те или иные шаги, потому что боятся "дальнейшей эскалации", они имеют в виду ядерный вариант. Так, это единственная эскалация, которая сейчас действительно открыта для Путина.

"Я имею в виду, что есть некоторые опасения, что он может начать конвенционную агрессию против нейтральных стран. Но это несерьезная перспектива, потому что Путин достаточно рационален, чтобы понять: если он не может победить Украину, он не победит НАТО. Это не то сражение, которое он хочет начинать", - сказал Бут.

Однако он считает, что беспокойство состоит в том, что если Россия начнет проигрывать, Путин может применить ядерное оружие и это каким-то образом перерастет в третью мировую войну.

"Я не думаю, что это должно нас сдерживать по целому ряду причин. Путин блефовал ядерным оружием, но, знаете, он не сумасшедший. Он не самоубийца. Он не хочет начинать войну, в которой не сможет победить. До сих пор он сдерживал себя, даже когда украинцы наносили удары в Крыму или России. Он будто бы проигнорировал это", - сказал историк.

Он также отметил, что Си Цзиньпин и Китай сильно давит на Путина, чтобы он не использовал ядерное оружие. Бут надеется, что диктатор достаточно умен, чтобы понимать это.

"Использование ядерного оружия не обязательно принесет ему победу в войне. Это не простой способ выиграть войну. И действительно, ядерные осадки могут попасть в саму Россию. Следовательно, есть вероятность, что в какой-то момент он может применить ядерное оружие, но оно не высокая. Это то, о чем нам нужно беспокоиться, но это событие с достаточно низкой вероятностью", - добавил он.

РБК-Украина сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил риск применения Россией ядерного оружия.

К тому же, в украинской разведке отмечали, что Россия использует ядерное оружие как один из элементов запугивания.

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