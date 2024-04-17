Ядерная угроза: как к ней относятся в Украине и других странах мира

Украина входит в число стран мира, где самый низкий уровень страха ядерной угрозы. Самый высокий страх в Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gallup International.

В целом за год в мире не произошло значительного уменьшения страха ядерной угрозы. Две пятых опрошенных видят высокий риск использования ядерного оружия. Почти такая же доля оценок умеренного риска, и только 14% не видят риска.

В целом в европейских странах меньше респондентов оценивают угрозу применения ядерного оружия как высокую, чем в странах Азии, Африки и Южной Америки, где оценки ядерной угрозы пессимистичнее.

В то же время больше всего боятся ядерной угрозы среди таких европейских стран, как Италия, Португалия, Румыния, где более половины оценила угрозу как высокую.

Индонезия, Нигерия, Эквадор, Сирия, Аргентина имеют самый высокий показатель оценки ядерной угрозы как высокой.

Украина среди тех стран, где самый высокий процент людей, которые считают, что такого риска нет.

Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) – это ежегодная традиция, начатое и разработанное исследование в 1977 году. С тех пор опрос проводится каждый год. В 2023 году проект производился в 41 стране мира.

Всего было опрошено 40428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000. В Украине опрос проводился группой "Рейтинг".