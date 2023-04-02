Ядерная риторика РФ показывает, что Беларусь не суверенная: в Латвии призвали усилить санкции

"Я считаю, что это акт отчаяния, потому что вы видите, что война в Украине идет не очень хорошо для Путина", - сказал он.

Ринкевичс подчеркнул, что ни за три дня, ни за три недели, ни за три месяца россияне не смогли захватить ни одного большого города в Украине.

"Я считаю, что это лишь продолжение ядерного шантажа, которое мы наблюдали в прошлом году. По моему мнению, такое объявление четко свидетельствует о том, что Беларусь не является суверенным государством. Это фактически часть российского военного округа. И нам нужно наложить больше санкций как на Россию, так и на Беларусь, просто чтобы дать понять, что этот шантаж, эти шаги не сработают", - сказал он.

Министр считает, что ядерная риторика РФ не так влиятельна, как можно было бы подумать. При этом он подчеркнул, что нельзя предполагать, что если Запад не поможет Украине, Россия остановится и не пойдет на эскалацию.

"Цель Путина - не сесть за стол переговоров - цель Путина - захватить Украину, (этнически - ред.) очистить ее, совершить все зверства, обнаруженные на территориях, освобожденных Украиной", - добавил Ринкевичс.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что перемещение тактического ядерного оружия РФ в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Кроме того, в ООН считают риск применения ядерного оружия "выше, чем во времена холодной войны".

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